Футболистам «Тоттенхэма» стало плохо во время тренировки Футболист Сон Хын Мин потерял сознание на тренировке «Тоттенхэма»

Фото: vk.com/tottenhamdaily

Футболистам английского «Тоттенхэма» стало плохо во время тренировки. Сон Хын Мин потерял сознание, а Харри Кейн прервал занятия из-за приступа тошноты. Причина такого состояния — изнурительная тренировка при 30-градусной жаре в Сеуле, сообщает «Чемпионат.com».

Главный тренер лондонцев Антонио Конте заставил футболистов 42 раза пробежать через все поле после двухчасовой тренировки. Футболист Сон в какой-то момент потерял сознание и упал. Товарищи по команде помогли ему подняться. Позже медперсонал начал оказывать помощь Харри Кейну, который испытал приступ тошноты.

Тренировка была открытой — на ней присутствовало более шести тысяч человек.

Ранее тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасла жизнь синхронистке Аните Альварес на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсменка во время выступления потеряла сознание и начала тонуть, после чего тренер прыгнула в воду и вытащила подопечную на поверхность.