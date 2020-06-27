Футболист «Уотфорда» Грей нарушил карантин, устроив вечеринку

https://static.news.ru/photo/cf6e8130-b93d-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Фото: andregray_/instagram.com

Нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей провёл вечеринку в честь дня рождения, нарушив тем самым правила по борьбе с распространением коронавируса.

Футболист в день рождения 26 июня устроил в своём доме вечеринку на 20 человек, хотя в Великобритании из-за пандемии коронавируса запрещено собираться группами более чем в шесть человек, а футболисты должны избегать любые массовые мероприятия. На празднике тажке присутствовал ещё один футболист «Уотфорда» Домингос Квина, сообщает Mirror.

«Уотфорд» планирует разабраться в данном инциденте и проведёт беседы с футболистами.

Ранее NEWS.ru писал, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу, завоевав 19-й титул. Поражение «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2) позволило «красным» стать чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) впервые за 30 лет.