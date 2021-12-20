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Футболист «Спартака» оформит трансфер в «Рубин» до конца недели

Полузащитник «Спартака» Ломовицкий оформит трансфер в «Рубин» до конца недели
09:52, 20 декабря 2021
Футболист «Спартака» оформит трансфер в «Рубин» до конца недели Александр Ломовицкий Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий оформит переход в стан казанского «Рубина» до конца недели. Клубы уже согласовали трансфер хавбека, тот в скором времени подпишет контракт, пишет «Спорт-Экспресс».

Согласно условиям трансфера, «Рубин» заплатит за футболиста €1,6 млн.

Ломовицкий является воспитанником московского «Спартака», за который провёл 46 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также футболист известен по выступлениям за тульский «Арсенал» и «Химки», в которых он играл на правах аренды. За «пушкарей» он сыграл в 47 встречах и записал на свой счёт четыре гола и два паса. За подмосковный коллектив Ломовицкий провёл восемь матчей и отличился двумя точными ударами.

Ранее московский «Локомотив» объявил о переходе в стан команды украинского защитника «Шахтёра» Марка Рене Мампасси. 18-летний футболист будет выступать под 18-м номером.

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