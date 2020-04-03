Футболист Смолов рассказал, чем занимается на карантине

Нападающий футбольного клуба «Сельта» Фёдор Смолов описал один день из своей жизни на карантине. Большую часть времени он играет в Counter-Strike.
По словам спортсмена, он просыпается в три часа дня. После чтения литературы и завтрака он общается с друзьями из России. Затем он включает игру и до утра проводит время в ней. Смолов отметил, что это самый лучший способ убить время.
Она помогает отвлечься от грустных мыслей о том, что я один-одинёшенек на чужбине, — добавил игрок.
NEWS.ru ранее писал о комментарии Сергея Прядкина касательно убытков в футболе из-за коронавируса.
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