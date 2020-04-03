Футболист Смолов рассказал, чем занимается на карантине

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Матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) могут быть возобновлены с первых чисел июня до середины июля. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, — заявил Прядкин. По его словам, в приоритете стоит безопасность участников всех матчей...