Футболист «Сельты» Систо оштрафован на €60 тысяч за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/1d1089f0-9838-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpg Пионе Систо Фото: AFP7/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение карантина.

Футболиста оштрафовали на €60 тысяч из-за отъезда в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса, на что клуб не давал своего согласия, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня, писал NEWS.ru.