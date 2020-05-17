Футболист «Сельты» Систо оштрафован на €60 тысяч за нарушение карантина

Испанский футбольный клуб «Сельта» оштрафовал датского полузащитника Пионе Систо за нарушение карантина.
Футболиста оштрафовали на €60 тысяч из-за отъезда в Копенгаген на своей машине во время пандемии коронавируса, на что клуб не давал своего согласия, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее руководство Ла Лиги определилось с датой возобновления чемпионата Испании по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига уже уведомила клубы о том, что сезон возобновится 12 июня, писал NEWS.ru.
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