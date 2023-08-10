Футболист «Динамо» покинул Россию из-за беспилотников над Москвой Игрок «Динамо» Норманн покинул Россию из-за атак беспилотников на «Москва-Сити»

Фото: Vegard GrÃ˜Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Матиас Норманн принял решение покинуть Россию из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Москву, сообщил порталу «Чемпионат» генеральный директор клуба Павел Пивоваров. По его словам, уведомление о расторжении договора норвежец направил в клуб после того, как дроны врезались в высотки «Москва-Сити».

Норман направил <...> уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны. Мы с этим не согласны. <...> Он жил недалеко от этого места, но это был его выбор. Клуб предложил ему изменить локацию. Контракт его заканчивается, но тем не менее мы будем отстаивать свои интересы, — сказал Пивоваров.

Он добавил, что в настоящее время клуб готовится подать иск в арбитражный суд совместно с ФК «Ростов», которому принадлежат права на полузащитника. Норманн находился в аренде у «Динамо» с сентября 2022 года. Он провел за команду 17 матчей.

30 июля стало известно об атаке беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.