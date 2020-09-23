Футболист «Барселоны» Суарес покинул базу в слезах

Футболист «Барселоны» Луис Суарес простился с одноклубниками. Покидая клубную базу, спортсмен не смог сдержать слёз. Форвард выступал за «сине-гранатовых» с 2014 года.
Об этом сообщает Goal.com в Twitter.
'Please don't leave me'— Goal (@goal)
https://t.co/ugskIM9GDk pic.twitter.com/JnHLtuc4oX September 23, 2020
Контракт уругвайского футболиста с «Барселоной» действует ещё один сезон, однако он договорился с клубом о расторжении соглашения. Ожидается, что нападающий станет игроком мадридского «Атлетико».
В составе «Барселоны» Суарес провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей, четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев.
Добавьте наши новости в избранные источники