Футболист «Барселоны» Суарес покинул базу в слезах

https://static.news.ru/photo/959c5006-fdb5-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/Global Look Press

Футболист «Барселоны» Луис Суарес простился с одноклубниками. Покидая клубную базу, спортсмен не смог сдержать слёз. Форвард выступал за «сине-гранатовых» с 2014 года.

Об этом сообщает Goal.com в Twitter.

Контракт уругвайского футболиста с «Барселоной» действует ещё один сезон, однако он договорился с клубом о расторжении соглашения. Ожидается, что нападающий станет игроком мадридского «Атлетико».

В составе «Барселоны» Суарес провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей, четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нидерландский специалист Рональд Куман подписал договор с испанским футбольным клубом «Барселона» и официально занял пост главного наставника каталонцев.