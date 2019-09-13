12 сентября в Москве впервые в истории прошла церемония награждения премией Football Heroes Awards, где Международная ассоциация развития футбола (IFDA) совместно с легендарными игроками выбрала победителей в 11 номинациях: «Арбитр года», «Журналист года», «Футбольный проект года», «За вклад в обучение футболу», «Руководитель года (детско-юношеский сектор)», «Спортивное агентство года», «Маркетинговый департамент года (футбольный клуб)», «За сообщение высокого уровня социальной ответственности», «За социально ответственную деятельность», «За инновации в футболе», «Болельщики года».

Гостями церемонии стали легендарные футболисты и тренеры, включая бывшего исполняющего обязанности наставника сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо и экс-капитана «Ромы», чемпиона Италии Франческо Тотти.

Среди участников мероприятия также присутствовал бывший тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера, который рассказал о любви к Москве и теннису, но отказался общаться о клубе, с которым он стал чемпионом России.