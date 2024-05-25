ФК «Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России ФК «Зенит» одолел «Ростов» со счетом 2:1 и стал чемпионом России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Ростов» в матче последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила в Северной столице и завершилась со счетом 2:1. «Зенит» набрал 57 очков и шестой раз подряд стал чемпионом России, в то время как в активе «Ростова» 43 очка, команда завершает сезон на седьмом месте турнирной таблицы.

В составе «Ростова» гол в ворота противника забил Роналдо (54-я минута), в «Зените» же отличились Густаво Мантуан (65 — с пенальти) и Артур (85).

Ранее руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили ранее заявил, что назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака» обнадеживает. По его словам, тот является знатной фигурой и величайшим мастером. Он также напомнил о тренерской практике нового наставника «красно-белых». Кавазашвили также считает, что Станкочиву следует убрать всех легионеров из команды.