ФИФА разрешила футбольным клубам не отпускать игроков в сборные

https://static.news.ru/photo/09917412-1f73-11eb-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила клубам не отпускать игроков в сборные, заявил спортивный юрист Михаил Прокопец в своём подкасте.

По его словам, ФИФА признала, что «в некоторых случаях клубы имеют право не отпускать футболистов в национальные сборные». Это возможно, «если по месту приезда в расположение сборной или по возвращении обратно в клуб игрок должен быть помещён на обязательный карантин продолжительностью более пяти дней».

Дополнительное условие — если из-за ограничений на международные перелёты игрок не может прибыть в расположение сборной или вернуться в клуб.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин направил запрос президенту ФИФА Джанни Инфантино о пересмотре правила игры рукой.

В частности, глава УЕФА попросил вернуть судьям право самим определять, была ли умышленная игра рукой.