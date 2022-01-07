ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2021 года, говорится в сообщении на сайте федерации. В тройку главных претендентов вошли поляк Роберт Левандовски («Бавария»), аргентинец Лионель Месси («ПСЖ») и египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»).

ФИФА объявила кандидатов, вошедших в шорт-лист премии The Best FIFA Football Awards 2021, победители которой будут объявлены на онлайн-церемонии 17 января 2022 года, — говорится в сообщении.

В расширенный список номинантов также входили Карим Бензема («Реал Мадрид»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Килиан Мбаппе и Неймар (оба – «ПСЖ»).

По версии французского журнала France Football, лучшим футболистом мира 2021 года признан Лионель Месси. Аргентинец в седьмой раз стал обладателем награды.

В конце декабря нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил приз «Лучший игрок года» по версии Globe Soccer Awards. Церемония награждения прошла 27 декабря, в Дубае. Лучшим клубом года стал лондонский «Челси», а специальную награду «Лучший бомбардир всех времён» получил португалец Криштиану Роналду.