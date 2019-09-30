https://static.news.ru/photo/78d7c682-e39c-11e9-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола (ФИФА) установил, что валлийский «Кардифф» должен выплатить французскому «Нанту» €6 миллионов в соответствии с первым взносом за трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Салы, который погиб в авиакатастрофе.

Результаты решения были доведены до сведения сторон сегодня. В течение десяти дней «Кардифф» и «Нант» могут запросить копию обоснования решения, которое может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, — говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Легкомоторный самолёт с футболистом на борту пропал с экранов радаров 22 января. Перед вылетом Сала отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолёт дрожит и вот-вот развалится. 4 февраля на месте крушения самолёта было обнаружено и опознано тело футболиста, писал News.ru.

Руководство «Кардиффа» пыталось признать контракт недействительным.