Футбол

Федун о проведение матчей РПЛ со зрителями: дискриминационный момент

16:22, 28 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на проведение матчей чемпионата России со зрителями.

У нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать, — заявил Федун РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор согласовалc Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.

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