Федун о проведение матчей РПЛ со зрителями: дискриминационный момент

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Возможность проведения футбольных матчей в присутствии болельщиков с 21 июня согласовал Роспотребнадзор с Российской премьер-лигой (РПЛ).

Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости». По его данным, главным условием при этом станет то, что на трибунах будет занято не более 10% мест. О возможности возвращения болельщиков на матчи...