Федун о проведение матчей РПЛ со зрителями: дискриминационный момент

https://static.news.ru/photo/7dac5d36-a0e7-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на проведение матчей чемпионата России со зрителями.
У нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать, — заявил Федун РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор согласовалc Российской премьер-лигой возможность проведения матчей с болельщиками с 21 июня. Руководители футбольных клубов в интервью NEWS.ru поспорили о допуске фанатов на трибуны.