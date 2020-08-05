Фарфан ушёл из «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/215ccdbc-d72f-11ea-8bfe-fa163e074e61_660.jpg Джефферсон Фарфан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» заявил об уходе перуанского игрока Джефферсона Фарфана. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

В качестве причины указано завершение срока действия его контракта. Фарфан играл за «Локо» с 2017 года, выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка РФ и один раз — Суперкубка.

Спасибо тебе, Джеф, за блестящую игру и яркие эмоции, которые ты дарил нам на протяжении четырёх сезонов! Ты навсегда останешься в истории как один из самых ярких футболистов нашего клуба, — отметили в «Локомотиве».

Всего за «красно-зелёных» Фарфан, который может играть и в полузащите, и в нападении, отыграл 69 матчей. На его счету 25 голов и 12 результативных передач. 35-летний форвард, однако, пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы, а вернувшись на поле в июле, сразу забил гол «Уфе», матч с которой закончился счётом 1:1.

Уже привычно и традиционно новый футбольный сезон открывается матчем за Суперкубок России, в котором предстоит сразиться чемпиону и обладателю Кубка страны. В этом году, как известно, все лавры достались петербургскому «Зениту». Против питерской команды на поле выйдет серебряный призёр чемпионата, которым по праву стал московский «Локомотив». Именно «железнодорожникам» предстоит не позволить «сине-бело-голубым» сделать «золотой хет-трик».

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось, что переход полузащитника Остона Урунова из «Уфы» в «Спартак» обошёлся столичному клубу в €1,5 млн.