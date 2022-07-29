Фарерский футбольный клуб предложил 20 овец за переход Роналду Фарерский футбольный клуб «КИ Клаксвик» предложил 20 овец за переход Роналду

Фото: IMAGO/Global Look Press

Криштиану Роналду

В футбольном клубе «КИ Клаксвик» с Фарерских островов отреагировали на слухи вокруг возможного ухода португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из английского клуба. Они предложили англичанам 20 овец за португальца.

Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. В настоящее время мы ждём ответа от «Юнайтед», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в одной из социальных сетей.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. В активе 37-летнего португальца 24 гола и три результативные передачи в 38 матчах в составе английского клуба во всех турнирах.

Сейчас идут разговоры о возможном переходе португальского форварда в «Атлетико» Мадрид.

Ранее Роналду выступил с заявлением по итогам сезона, который стал для него первым после возвращения в команду. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку, которую те демонстрировали даже в сложные моменты.