Фанаты напали на футболистов после матча во Франции Фанаты французского «Сент-Этьена» закидали игроков фаерами за вылет из высшего дивизиона

Фото IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Фанаты французского «Сент-Этьена» напали на футболистов после поражения команды в матче за право продолжать выступление в высшем дивизионе. После финального свистка болельщики пробрались на поле и стали закидывать фаерами игроков и тренеров.

После того как фанаты оказались на поле, игроки быстро укрылись в подтрибунном помещении. В результате столкновения никто не пострадал.

Стыковой матч «Сент-Этьена» против «Осера» завершился ничьей — 1:1. В серии пенальти «Сент-Этьен» уступил со счётом 4:5 и вылетел во вторую лигу. Клуб впервые за 18 лет не будет выступать в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались попасть на финал Лиги чемпионов без билетов. Встреча с мадридским «Реалом» прошла поздно вечером 28 мая в Париже. Игра закончилась победой «Реала» со счётом 1:0.