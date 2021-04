Европейскую Суперлигу расформировали

Фото: Simon Davies via www.imago-images.de/Global Look Press

Все 12 клубов-участников провели собрание, на котором обсудили роспуск Суперлиги.

До этого стало известно, что английские «Манчестер Сити» и «Челси» выйдут из Суперлиги на второй день существования проекта. Об этом сообщает The Telegraph. Решение о выходе «Челси» принял владелец клуба Роман Абрамович, он уже поручил юристам готовить соответствующие документы, так как не хочет противостоять властям и болельщикам, которые устроили акцию протеста против Суперлиги. Примеру «Челси», как сообщается, последует «Манчестер Сити». После этого вероятность закрытия проекта Суперлиги оценивается как очень высокая.