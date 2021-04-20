Европейскую Суперлигу расформировали

https://static.news.ru/photo/32dc40e2-a211-11eb-984b-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Davies via www.imago-images.de/Global Look Press

Европейская Суперлига расформирована, сообщает Anfield Talk в Twitter.

Все 12 клубов-участников провели собрание, на котором обсудили роспуск Суперлиги.

До этого стало известно, что английские «Манчестер Сити» и «Челси» выйдут из Суперлиги на второй день существования проекта. Об этом сообщает The Telegraph. Решение о выходе «Челси» принял владелец клуба Роман Абрамович, он уже поручил юристам готовить соответствующие документы, так как не хочет противостоять властям и болельщикам, которые устроили акцию протеста против Суперлиги. Примеру «Челси», как сообщается, последует «Манчестер Сити». После этого вероятность закрытия проекта Суперлиги оценивается как очень высокая.

BREAKING: The European Super League is OFF. #awlfc [talksport] — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Изначально в неё вошли английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Инициатором выступил президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Глава УЕФА Александр Чеферин жёстко раскритиковал всех организаторов на экстренной пресс-конференции.