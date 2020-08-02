«Евпатория» досрочно стала чемпионом Крыма по футболу

Футбольный клуб «Евпатория» за пять туров до конца чемпионата оформил титул чемпиона Крыма по футболу.
В матче 23-го тура «Евпатория» обыграла «Океан» из Керчи со счётом 1:0. Единственный мяч в свои ворота на 78-й минуте забил защитник керченцев Алан Хугаев. После игры золотые медали чемпионам вручил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха, также в церемонии награждения участвовали представители горадминистрации Евпатории.
КФС был официально зарегистрирован в 2015 году, он имеет специальный статус в рамках Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым чемпионом Крыма в сезоне 2015/16 стала «ТСК-Таврия», в сезоне 2016/17 — «Севастополь», в сезоне 2017/18 — «Евпатория», в следующем — вновь «Севастополь». В турнире участвуют восемь команд, розыгрыш проходит в четыре круга (28 туров).
В марте текущий розыгрыш чемпионата Крыма приостановили из-за коронавируса. 4 июля его возобновили, писал NEWS.ru. 5 сентября пройдёт финал Кубка Крыма по футболу.
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