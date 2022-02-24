ESPN: УЕФА завтра обсудит участие российских футбольных команд в еврокубках

На внеплановом заседании Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет решён вопрос об участии российских команд в еврокубковых турнирах на фоне ситуации на Украине, сообщает ESPN. Сегодня, 24 февраля, началась специальная военная операция в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

Также источник сообщает, что финал Лиги чемпионов, который должен состояться в Санкт-Петербурге, будет перенесён в другое место.

Сегодня, 24 февраля, «Зенит» должен провести матч против «Бетиса» в рамках стыкового матча за выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Спартак» уже вышел в эту стадию турнира.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.