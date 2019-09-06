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Старший брат Романа Ерёменко, бывший полузащитник казанского «Рубина», шотландского «Килмарнока» и сборной Финляндии по футболу Алексей Ерёменко поделился мнением о предстоящем матче между национальными командами России и Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

Главное для российской сборной — выдержать первые 15-20 минут. Шотландцы любят доминировать на этом отрезке. Но если они не забивают, потом игра постепенно выравнивается, — приводит слова Ерёменко « Советский Спорт ».

Кроме того, хавбек считает, что «у россиян выше класс», что может помочь в борьбе за три очка.

А потом нередко сказывается класс. У россиян он, безусловно, выше, — добавил он.

Матч между сборными России и Шотландии состоится шестого сентября в 21:45 по московскому времени в Глазго на стадионе Хэмпден Парк.

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