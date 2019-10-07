Прогнозисты и эксперты ставят на победу сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЕВРО-2020 против команды Шотландии, который пройдёт в «Лужниках» 10 октября.
Опрос проводился сервисом сравнения коэффициентов
Команде Станислава Черчесова, чтобы оформить путёвку на турнир, нужно набрать четыре очка в четырёх матчах — с Шотландией, Сан-Марино, Кипром и Бельгией.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина на матч национальной команды, писал News.ru.
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