https://static.news.ru/photo/d0c9f9b2-e90c-11e9-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прогнозисты и эксперты ставят на победу сборной России по футболу в матче отборочного турнира ЕВРО-2020 против команды Шотландии, который пройдёт в «Лужниках» 10 октября.

Опрос проводился сервисом сравнения коэффициентов ODDS . На триумф россиян ставят 38% респондентов, еще 26% уверены в том, что национальная команда выиграет как минимум в два мяча.

Команде Станислава Черчесова, чтобы оформить путёвку на турнир, нужно набрать четыре очка в четырёх матчах — с Шотландией, Сан-Марино, Кипром и Бельгией.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина на матч национальной команды, писал News.ru.