Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина на матч национальной команды.
Мы уже поздравили его в социальных сетях. Можем только скромно пригласить его на наш матч, — сказал Черчесов журналистам, отвечая на вопрос, как сборная планирует поздравить Путина.
Ближайший матч сборная России проведёт в рамках отборочного турнира на ЕВРО-2020 против команды Шотландии, встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 10 октября.
Ранее хоккеист и создатель общественного движения Putin Team («Команда Путина») Александр Овечкин поздравил Путина с днём рождения, писал News.ru.
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