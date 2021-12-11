18+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Экс-тренера академии «Барселоны» заподозрили в насилии над детьми

Экс-тренера академии «Барселоны» Бенайжеса заподозрили в сексуальном насилии над детьми
07:19, 12 декабря 2021
Экс-тренера академии «Барселоны» заподозрили в насилии над детьми Альберт Бенайжес Фото: AlbertBenaiges/twitter.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывшего тренера и координатора детских команд академии «Барселоны» Альберта Бенайжеса заподозрили в сексуальном насилии над детьми. Свидетелями выступили 60 человек. От действий тренера могли пострадать как мальчики, так и девочки, сообщает издание ARA со ссылкой на источники.

По словам свидетелей, Бенайжес заходил к воспитанникам в душевые, трогал их, смотрел вместе с ними порнографию, а также мастурбировал рядом с 13-летними мальчиками. После того как в академии узнали о готовящейся публикации, тренер был уволен.

По словам некоторых пострадавших, сексуальные домогательства со стороны Бенайжеса оказали серьёзное влияние на их психику.

Бенайжес работал в академии «Барселоны» с 1992 по 2011 год. Он также был тренером в клубе из ОАЭ «Аль-Васле», мексиканской «Гвадалахаре», в японском «Виссел Кобе». В апреле 2021 года Бенайжес вернулся в «Барселону» по приглашению президента клуба Жоана Лапорты.

Ранее в Москве арестовали старшего научного сотрудника Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина. 46-летнего преподавателя обвиняют в педофилии. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет. Сам обвиняемый заявил, что с одной из девочек он познакомился во дворе дома, а вторая приходила в гости к его малолетнему сыну.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео