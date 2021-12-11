Экс-тренера академии «Барселоны» заподозрили в насилии над детьми

Бывшего тренера и координатора детских команд академии «Барселоны» Альберта Бенайжеса заподозрили в сексуальном насилии над детьми. Свидетелями выступили 60 человек. От действий тренера могли пострадать как мальчики, так и девочки, сообщает издание ARA со ссылкой на источники.

По словам свидетелей, Бенайжес заходил к воспитанникам в душевые, трогал их, смотрел вместе с ними порнографию, а также мастурбировал рядом с 13-летними мальчиками. После того как в академии узнали о готовящейся публикации, тренер был уволен.

По словам некоторых пострадавших, сексуальные домогательства со стороны Бенайжеса оказали серьёзное влияние на их психику.

Бенайжес работал в академии «Барселоны» с 1992 по 2011 год. Он также был тренером в клубе из ОАЭ «Аль-Васле», мексиканской «Гвадалахаре», в японском «Виссел Кобе». В апреле 2021 года Бенайжес вернулся в «Барселону» по приглашению президента клуба Жоана Лапорты.