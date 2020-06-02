Экс-игрок сборной России по футболу назвал беспределом убийство Флойда

https://static.news.ru/photo/5711551a-a578-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, проживающий в США, прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

По беспределу убили человека средь белого дня. Еще хуже то, что это вылилось в погромы. Ситуация вышла из-под контроля — неизвестно, чем все закончится. Я за справедливость, но против разрушений и вандализма, — приводит слова Торбинского Sport24.

Бронзовый призёр Евро-2008 добавил, что сейчас грабят и громят, по большому счету, имущество людей. По его словам, погромы, мародерство, грабежи — это не выход, и считает, что, по сути, люди воспользовались ситуацией со смертью Флойда.

Причиной чиной беспорядков в США стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Во время массовых акций протеста были задержаны около 4100 человек. Протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.

Ранее Торбинский поведал о работе полиции США, писал NEWS.ru.