Экс-глава «Спартака» посоветовал Маслову окунуться в ванную со святой водой

https://static.news.ru/photo/4ff99b88-95d3-11eb-9e4e-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру защитника Павла Маслова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

По словам Червиченко, к футболисту, который хорошо обороняется и является «неуступчивым», особых претензий нет.

Я считаю, что ему в межсезонье надо забронировать место в каком-нибудь монастыре и просидеть там минимум неделю, а то и месяц. Целиком окунуться в святую воду и просидеть так в этой ванне час, два, три, а может и больше, — заявил экс-глава клуба.

Он пояснил, что иначе как происками нечистой силы назвать происходящее с Масловым невозможно, передаёт Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что футболисты столичного «Спартака» обыграли «Ростов» со счётом 3:2 в матче 24-го тура РПЛ. Матч в Ростове-на-Дону посетили 32 888 человек, что является рекордом посещаемости в этом сезоне. При этом Павел Маслов поразил собственные ворота.