Ефремов рассказал, как следит за «Спартаком» из СИЗО

https://static.news.ru/photo/0d17ba98-fc13-11ea-b213-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, является болельщиком футбольного клуба «Спартак». Он рассказал, как ему удаётся следить за любимой командой в московском СИЗО-5.

Написал ему письмо в СИЗО «Водник», в котором спросил, смотрит ли он «Спартак» по ТВ, как относится к переходу Александра Кокорина и что думает о шансах «красно-белых» на чемпионство в этом сезоне, — сообщил в своём блоге журналист Артём Локалов.

Корреспондент рассказал, что недавно прочитал о том, что артист не смог посмотреть дерби ЦСКА и «Спартака», потому что в СИЗО нет платного канала.

Грустно, что так сыграли, да ещё с «конями», — отметил Ефремов.

Кроме того, артист считает, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Зениту».

Надеюсь, «Спартак» хотя бы поборется с «газом», — написал он.

Чтобы связаться с осуждённым, журналист воспользовался системой «ФСИН-письмо». На сайте необходимо выбрать учреждение, где находится человек, ввести его имя, отчество и фамилию и написать текст послания. Услуга платная, связаться с Михаилом Ефремовым Локалову обошлось в 123 рубля и 8 копеек.

Ранее стало известно, что артист обрился налысо. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который посетил его в СИЗО. По его словам, актёра поместили в камеру с телевизором, холодильником, электрочайником. В целом условиями своего содержания актёр доволен и пока не высказывал никаких претензий.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

После этого Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева. Он нашёл нового адвоката. Им оказался Владимир Васильев. Юрист рассчитывает, что актёр получит условный срок в связи с признанием им вины, писал NEWS.ru.