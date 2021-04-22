Дзюба высказался о футбольной Суперлиге

https://static.news.ru/photo/8bb06e60-a350-11eb-bdca-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: zenit/vk.com

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обрадовался закрытию футбольной Суперлиги. Мнение он высказал на своей странице в Instagram.

Я думаю, все мы рады, что Суперлига всё-таки накрылась. Победил его величество футбол. Поэтому смотрим в будущее с оптимизмом, улыбаемся, наслаждаемся, — сказал Дзюба в сторис Instagram.

19 апреля 12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Проект просуществовал два дня. В среду, 21 апреля, Суперлига объявила о приостановке турнира после выхода большей части участников.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков объяснил, почему идея Суперлиги не была реализована.