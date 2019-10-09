Вы как-то странно к своей сборной относитесь! Там футболисты играют за «Ливерпуль» и МЮ, а вы считаете, что мы легко Шотландию обыграем. Россия не Испания, не Португалия и не Голландия, чтобы побеждать на классе. Будем выполнять на поле те задачи, которые поставит тренерский штаб, — сказал Дзюба журналистам на пресс-конференции.