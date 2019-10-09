Капитан и нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба отметил, что уровень национальной команды ниже, чем у топовых европейских сборных.
Вы как-то странно к своей сборной относитесь! Там футболисты играют за «Ливерпуль» и МЮ, а вы считаете, что мы легко Шотландию обыграем. Россия не Испания, не Португалия и не Голландия, чтобы побеждать на классе. Будем выполнять на поле те задачи, которые поставит тренерский штаб, — сказал Дзюба журналистам на пресс-конференции.
Матч отборочного турнира Евро-2020 между футбольными сборными России и Шотландии пройдёт 10 октября в «Лужниках». Россиян поддержат не менее 45 тысяч болельщиков, писал News.ru.
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