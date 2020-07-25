Дзюба прокомментировал победу «Зенита» в Кубке России

https://static.news.ru/photo/39ab7f42-ceb2-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Артем Дзюба Фото: artem.dzyuba/instagram.com

После того как петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в Олимп — Кубке России, его нападающий Артём Дзюба порассуждал о том, было ли обязательным нарушение правил против их форварда, которое привело к пенальти в ворота «Химок».

Немного повезло, — считает Дзюба.

«Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0. Дзюба забил пенальти на 84-й минуте. Встреча прошла в Екатеринбурге.

При этом «сине-бело-голубые» в этом сезоне оформили золотой дубль: кроме Кубка России они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.

Как писал NEWS.ru, игроки «Зенита» на вручении Кубка России разбили трофей.