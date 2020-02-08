https://static.news.ru/photo/eaf6d1c6-4b4e-11ea-9059-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему отписался от аккаунта национальной команды в Instagram.

Дзюба отметил, что его задели оскорбления в его адрес во время матча сборной России в Сан-Марино.

Написали какой-то комментарий в Instagram сборной, мне этот комментарий не понравился, и я просто взял и отписался, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что не отписывался от футболистов национальной сборной.

Как писал NEWS.ru ранее, один из болельщиков, скандировавших оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы в матче против Сан-Марино, рассказал, что это была всего лишь шутка. Он подчеркнул, что никто не планировал устраивать акцию против Дзюбы, фанаты просто веселились на стадионе в Сан-Марино.