https://static.news.ru/photo/9cb7c700-c11e-11e9-9716-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина.

Матюнин — главный герой матч матча. Мы забили чистый гол, а они лежат по 15 минут. Как это возможно? На одном матче есть VAR, а на другом нет? Будем Егорова (Александр Егоров, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. — News.ru) опять слушать? Что он скажет? — возмутился футболист.

По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.

Считаю, это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли, но когда игроки валяются по 15 минут, а вратарь выбивает по 20 <...> а он даже жёлтую не показал! — цитирует его « Спорт-Экспресс ».

Ранее News.ru писал, что «Зенит» принял «Ахмат» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра, которая прошла в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, завершилась вничью — 0:0. На седьмой минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику грозненской команды Ризвану Уциеву. Причиной стал фол в эпизоде с полузащитником противника Александром Ерохиным.