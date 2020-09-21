«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Ахмата» в 8-м туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/d2307466-fc34-11ea-87e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Восьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги завершился поединком на столичной «ВТБ Арене», в котором московское «Динамо» в самой концовке вырвало победу у грозненского «Ахмата» — 1:0 (0:0).

Победный для хозяев мяч на первой добавленной к основному времени матча минуте забил Иван Ордец, головой замкнувший подачу с углового.

Гости заканчивали встречу вдесятером — на 80-й минуте после второй жёлтой карточки с поля был удалён защитник Мирослав Богосавац.

В туре остался не сыгранным один матч — между «Ростовом» и волгоградским «Ротором», поскольку волжская команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса. По всей вероятности, ей будет засчитано второе подряд техническое поражение (0:3), как и в поединке предыдущего тура с «Краснодаром».

Если «Ростов» получит три очка без игры, то наберёт 14 очков и сравняется в турнирной таблице с тем же «Краснодаром», занимающим сейчас пятое место. У «Динамо» после победы над «Ахматом» также стало 14 очков.

Грозненцы остались на десятой строчке в таблице, имея 10 очков.

Лидируют в чемпионате петербургский «Зенит» и московский «Спартак», набравшие по 17 очков, на одно очко отстают столичные «армейцы».

В следующем туре «Динамо» 28 сентября сыграет в гостях с «Химками», а «Ахмат» днём ранее примет на своём поле екатеринбургский «Урал».

Во время матча с грозненской командой болельщики «бело-голубых» вывесили баннер «Спасибо за евросезон!», саркастически оценивая поражение московской команды от тбилисского «Локомотива» в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы, ранее писал NEWS.ru.