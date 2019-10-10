https://static.news.ru/photo/2c820eaa-eb3f-11e9-82b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcpyunik.am

Московский футбольный клуб «Динамо» проведёт товарищеский матч с армянским «Пюником».

Контрольная игра во время паузы в клубных чемпионатах на матчи национальных сборных состоится 13 октября на тренировочной базе «Динамо» в Новогорске и пройдёт в закрытом режиме, сообщает пресс-служба клуба.

«Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав девять очков в 12 матчах. «Пюник» является самым титулованным клубом в Армении. В текущем сезоне национального чемпионата команда под руководством российского тренера Александра Тарханова занимает седьмое место, набрав 13 очков в десяти матчах.

31 августа в «Пюник» перешёл бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв.

Этот матч станет для «Динамо» первым под руководством Кирилла Новикова, которого назначили исполняющим обязанности главного тренера, писал News.ru.