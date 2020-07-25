ФК «Динамо» стал последним участником от России в Лиге Европы

Стали известны футбольные клубы, которые представят Россию в Лиге Европы сезона-2020/21. Окончательный состав команд определился после победы петербургского «Зенита» над подмосковными «Химками» со счётом 1:0 в финале Олимп — Кубка РФ.
При этом благодаря победе питерского клуба ЦСКА, который занял четвёртое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.
На пятом месте расположился «Ростов». Команда будет участвовать в еврокубке с третьего отборочного раунда, а московское «Динамо», ставшее шестым, начнёт со второго.
Как писал NEWS.ru, ранее наставник действующего чемпиона России — петербургского «Зенита» — Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ в июле.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен