ФК «Динамо» стал последним участником от России в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/e00eea04-ce94-11ea-9062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны футбольные клубы, которые представят Россию в Лиге Европы сезона-2020/21. Окончательный состав команд определился после победы петербургского «Зенита» над подмосковными «Химками» со счётом 1:0 в финале Олимп — Кубка РФ.

При этом благодаря победе питерского клуба ЦСКА, который занял четвёртое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), получил прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

На пятом месте расположился «Ростов». Команда будет участвовать в еврокубке с третьего отборочного раунда, а московское «Динамо», ставшее шестым, начнёт со второго.

Как писал NEWS.ru, ранее наставник действующего чемпиона России — петербургского «Зенита» — Сергей Семак был признан лучшим тренером РПЛ в июле.