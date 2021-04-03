«Динамо» разгромило «Уфу» со счётом 4:0 в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/d17979c4-94a9-11eb-b178-96000091f725_660.jpg Фото: fcdynamo.ru

Московское «Динамо» обыграло на своём поле «Уфу». Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги закончилась со счётом 4:0.

Счёт на десятой минуте открыл 23-летний полузащитник Даниил Лесовой, через 18 минут отличился 18-летний нападающий Константин Тюкавин. Во втором периоде голы забили полузащитник Роман Нойштедтер (52-я минута) и нападающий Николай Комличенко (на 61-й минуте, с пенальти).

После этой победы у «Динамо» 42 очка, клуб расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы, «Уфа» с 14 очками находится на предпоследней 15-й строчке. Подопечные Рашида Рахимова потерпели третье поражение подряд.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома против «Урала», матч пройдёт 11 апреля, а «Уфа» днём ранее примет на своём поле грозненский «Ахмат».

Как писал NEWS.ru, «Ахмат» на выезде разгромил «Краснодар». Матч закончился со счётом 5:0. Голы забили Евгений Харин, Андрей Семёнов, Бернард Бериша и Алексей Ионов (автогол).