Девушка Мамаева заявила, что Алана нуждается в психологической помощи
Сергей Стариков
Сергей Стариков
10:46, 26 ноября 2021
Павел Мамаев и Надежда СанькоФото: nadihope/instagram.com
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Надежда Санько, девушка полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева призналась, что не реагирует на оскорбления со стороны бывшей жены спортсмена Аланы Мамаевой. Как она сказала Starhit, ей неинтересна жизнь нуждающегося в психологической помощи человека.
Алана реально думает, что я или Павел до сих пор смотрим на её выпады. Или думает, что нас это трогает и интересует. Жалкое зрелище. Алана — затравленная и раненная о собственные комплексы женщина. Если бы вы не скидывали мне всё это, я бы была и не в курсе её нападок. Кстати, в очередной раз прошу этого не делать! Мне неинтересна жизнь нуждающейся в психологической помощи Аланы, — сказала Санько.
Также девушка призналась, что они с Мамаевым планируют быть вместе, а сам футболист хочет создать с ней семью. Санько отметила, что они недолго встречаются с Павлом, но уже «живут в невероятной близости».
Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар». Состав «Ростова» он пополнил в 2020 году. За команду он провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева возобновила отношения с первым мужем, борцом Александром Липовым, который является отцом её старшего ребёнка. Девушка рассказала подписчикам, что у неё с Липовым больше нет прежних претензий друг к другу.