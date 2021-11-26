Девушка Мамаева заявила, что Алана нуждается в психологической помощи

Надежда Санько, девушка полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева призналась, что не реагирует на оскорбления со стороны бывшей жены спортсмена Аланы Мамаевой. Как она сказала Starhit, ей неинтересна жизнь нуждающегося в психологической помощи человека.

Алана реально думает, что я или Павел до сих пор смотрим на её выпады. Или думает, что нас это трогает и интересует. Жалкое зрелище. Алана — затравленная и раненная о собственные комплексы женщина. Если бы вы не скидывали мне всё это, я бы была и не в курсе её нападок. Кстати, в очередной раз прошу этого не делать! Мне неинтересна жизнь нуждающейся в психологической помощи Аланы, — сказала Санько.

Также девушка призналась, что они с Мамаевым планируют быть вместе, а сам футболист хочет создать с ней семью. Санько отметила, что они недолго встречаются с Павлом, но уже «живут в невероятной близости».

Мамаев известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар». Состав «Ростова» он пополнил в 2020 году. За команду он провёл 26 матчей, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева возобновила отношения с первым мужем, борцом Александром Липовым, который является отцом её старшего ребёнка. Девушка рассказала подписчикам, что у неё с Липовым больше нет прежних претензий друг к другу.