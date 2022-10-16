Дерби в пользу «Зенита»: как «Спартак» и ЦСКА поделили очки в жаркой игре Соперники показали яркий атакующий футбол и не смогли выявить победителя

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА всегда находилось в топе российских спортивных событий. В каком бы состоянии ни были клубы, на каких бы местах в чемпионате они ни шли, встречи этих соперников всегда вызывали огромный интерес. Сейчас же соперники являются главными преследователями лидирующего в РПЛ «Зенита», так что разборка обещала быть особенно жаркой. Рассказываем подробнее о том, как это было.

В ожидании огня

Оба клуба перед стартом сезона сменили главных тренеров. «Спартак» возглавил малоизвестный испанец Гильермо Абаскаль, который поставил красно-белым симпатичный атакующий футбол. Москвичи одержали обилие ярких крупных побед, однако многие из них случились с командами, не входящими в число топовых. Несколько же действительно ключевых встреч подопечные Абаскаля проиграли. «Спартак» не смог набрать очков в играх с «Ростовом», «Зенитом» и «Динамо».

Особые ожидания у болельщиков красно-белых были связаны с атакующей парой Александр Соболев — Квинси Промес. Последний является лучшим бомбардиром чемпионата России и штампует голы в каждом матче, а россиянин в принципе играет здорово: форвард отлично цепляется за мячи, действует в подыгрыше и завершает атаки.

Федотов стал открытием прошлого чемпионата России, приведя к серебряным медалям не самый звездный «Сочи». Причем он поставил команде яркий атакующий футбол, благодаря которому сочинцы нередко безоговорочно переигрывали более именитых соперников. После феерии на черноморском побережье Федотова позвали на повышение в ЦСКА, отказаться от такого предложения было невозможно.

В ЦСКА Федотов занялся тем же, чем и занимался в «Сочи»: начал ставить команде агрессивный атакующий футбол и вполне в этом преуспел. Армейцы достаточно ровно провели стартовую часть чемпионата и одержали несколько ярких побед. Однако тому же «Зениту» москвичи проиграли. Кроме того, обескураживающим стало поражение от худшей команды чемпионата «Торпедо».

При Федотове расцвел вернувшийся в ЦСКА Федор Чалов. Российский форвард на старте сезона забил семь мячей, а ворота «Спартака» он не поражал ни разу в карьере. Отдельной интригой было то, нарушится ли эта традиция.

Коллективное безумие

На второй минуте Чалов вполне мог открыть счет. Форвард подхватил мяч на чужой половине поля после обреза спартаковских защитников, приблизился к штрафной и метров с 18 вяло катнул мяч в руки Александру Селихову. Почти тут же «Спартак» ответил своим голевым моментом: Михаил Игнатов затащил мяч в штрафную, а Роман Зобнин хлестко пробил по воротам. Акинфеев со второй попытки зафиксировал мяч.

На шестой минуте болельщики «Спартака» массово побежали за успокоительным. Промес в неигровом эпизоде еле-еле ткнул ногой защитника ЦСКА Виллиана Рошу, который рухнул на газон и изобразил нечеловеческие страдания. Главный арбитр встречи Сергей Карасев побежал смотреть повтор и блестяще разобрался в ситуации. Рефери дал Промесу желтую карточку и не стал ломать дерби.

Через несколько минут красную карточку едва не получил Соболев, который зачем-то жестко влетел в соперника в центре поля прямой ногой и чудом избежал удаления. Но на этом игроки красно-белых не перестали принимать безумных решений. На 17-й минуте Зобнин в центре поля решил остановить игру из-за лежащих на поле футболистов, но не выбил мяч, а просто остановился. Мяч подхватил Милан Гаич, который тут же запустил его вперед на Чалова. Дальше просто отвратительно сыграл Миха Мевля, который позволил сопернику выиграть позицию и отправить мяч в сетку. Спартаковцы долго апеллировали к арбитру, но мяч был засчитан, так как никаких правил армейцы не нарушили.

Спартаковцы после пропущенного мяча тут же могли пропустить еще пару раз, однако ближе к середине первого тайма красно-белые оправились от удара и начали проводить осмысленные комбинации. Правда, остроты в атаке отчаянно не хватало. ЦСКА же очень опасно контратаковал и был гораздо ближе к голу, чем соперник. В целом же игра держала болельщиков в огромном напряжении и отлично смотрелась, однако до конца тайма счет не изменился.

Московский переворот

Абаскаль решил оперативно внести коррективы в игру и в перерыве сделал две перестановки. Павел Маслов вышел в центр обороны вместо провалившего игру Мевли, а Антон Зиньковский поменял Руслана Литвинова. Этой заменой испанский тренер явно хотел усилить атаку. Федотов после первого тайма никого не менял.

ЦСКА начал второй тайм активнее. Хозяева на первых минутах практически заперли соперника на его половине поля. Скалывалось ощущение, что это им надо отыгрываться. Однако на помощь «Спартаку» пришло индивидуальное мастерство. Вышедший на замену Зиньковский получил мяч на правом фланге, сместился в центр и блестяще пробил с левой ноги в дальний угол. Мяч по красивой траектории влетел в сетку, а для Игоря Акинфеева удар, кажется, стал откровением.

Во многом случайный гол перевернул игру. Окрыленный «Спартак» побежал забивать второй и очень быстро сделал это. Промес на фланге шикарно проткнул мяч вперед на Соболева, который под углом вышел один на один с Акинфеевым. Форвард красно-белых по-гроссмейстерски разобрался в эпизоде и катнул мяч мимо вратаря — 2:1!

ЦСКА оказался в глубоком нокдауне. От уверенной игры армейцев не осталось и следа, а «Спартак» поймал кураж. Красно-белые смело комбинировали, много шли в обводку и свели к минимуму процент брака. Однако события вновь пошли по нелогичному сценарию: ЦСКА отыгрался. Безобидная подача с фланга превратилась в гол: Федор Чалов отклеился от Виталия Денисова и точно пробил по воротам головой. Ну что за сумасшедший матч!

После этого эпизода игра стала похожа на перетягивание каната: инициатива переходила, то к одной, то к другой команде. Соперники демонстрировали высочайше скорости и держали болельщиков в напряжении, однако голевое изобилие на этом завершилось.

Ничья больше всего устроила поклонников «Зенита», ведь их команда еще дальше оторвалась от преследователей. Однако результат дерби никак не назовешь несправедливым. Команды показали отличный футбол и логично разделили очки.