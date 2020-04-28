Депутат заступился за футболиста Фролова, раскритиковавшего правительство

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание вратаря футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал правительство России.
Я не нашёл в интервью Фролова ничего особенного, из-за чего мог разгореться такой шум. Фролов сказал то, о чём люди разговаривают на кухне. Наказывать за это — неправильно. Он высказал свою точку зрения. И мы как депутаты обязаны к ней прислушаться, — цитирует парламентария «Чемпионат».
Депутат отметил, что ему тоже непонятны многие меры, принимаемые правительством, а также подчеркнул, что реальной помощи для граждан нет.
NEWS.ru писал, что руководство «Крыльев Советов» решило оштрафовать футболиста за нарушение пункта контракта, поскольку Фролов причинил ущерб интересам клуба.
Ранее Фролов раскритиковал введение штрафов за нарушение самоизоляции, а также заявил, что в правительстве «всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы». Футболист сравнил нынешнее время с временами крепостного права.
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