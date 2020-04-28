Депутат заступился за футболиста Фролова, раскритиковавшего правительство

Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Журналист и блогер Василий Уткин встал на защиту вратаря самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал российскую власть, после чего был оштрафован.

По словам комментатора, любой человек имеет право высказываться на общественно значимые темы и иметь собственное мнение относительно лидера страны и положения в государстве. Это, подчеркнул Уткин, право гражданина, которое гарантировано...