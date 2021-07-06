Депутат опроверг обращение в полицию из-за интимного видео Дзюбы

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин опроверг информацию о подаче заявления в полицию из-за размещения в Сети интимного видео с участием футболиста Артёма Дзюбы.

Это не соответствует действительности, это чистой воды фейк, расценивается как провокация. Никакого заявления я не подавал. Последнее обращение в полицию связано с тем, что микрофинансовая организация выселяет людей из последнего жилья, — сказал Анохин корреспонденту NEWS.ru.

Он добавил, что борется за людей, которые могут остаться на улице.

Ранее в СМИ появилось сообщение об обращении чиновника в правоохранительные органы, заявление поступило в УМВД России по Приморскому району.

Интимное видео с участием Артёма Дзюбы было опубликовано в соцсетях в ноябре 2020 года перед игрой «Зенита» против «Краснодара». На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года. Позже стало известно, что у спортсмена вымогали крупную сумму денег.