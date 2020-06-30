Недавно Альберт Селадес был уволен с поста главного тренера команды «Валенсия». Он стал 11 наставником, которого уволили из клуба за последние 12 лет. Но для нас важно другое: за «летучих мышей» выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. При Селадесе у футболиста выдался не самый удачный сезон в карьере. NEWS.ru вместе с экспертами попытался понять, как отразится смена наставника в испанской команде на будущем российского игрока.

Неугодные Лиму тренеры

Селадес возглавил команду в начале сентября прошлого года, придя на смену Марселино. Рокировка на тренерском посту многим показалась странной и необоснованной. Марселино показывал в «Валенсии» отличный результат. Под его руководством команда два года подряд занимала четвёртое место в Ла Лиге (высший дивизион Испании), один раз дошла до полуфинала Лиги Европы, а в конце сезона 2018/2019 отобрала у Месси и Ко Кубок Короля. Казалось бы, что ещё нужно для счастья! Но сингапурскому миллиардеру и по совместительству владельцу «Валенсии» Питеру Лиму этого оказалось недостаточно. Он хотел иметь в своём распоряжении такого тренера, который полностью слушался бы его, а если сказать точнее — выполнял приказы. И это не просто предположения. Вот что говорил помощник Лима и президент клуба Анил Мурти: «Любой коуч должен быть счастлив, что работает в таком большом клубе, где обязан исполнять приказы».

Марселино не относился к типу наставников и людей, способных «прогибаться» под чьи-то правила и установки. Поэтому, когда он завоевал Кубок Короля, его благополучно отправили в отставку, а ему на смену как раз подыскали человека, которым можно легко манипулировать. Селадес, будучи молодым и, как следствие, неопытным тренером, прекрасно подошёл на эту роль.

Альберт Селадес Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

Достижения Селадеса

Чего успел добиться Селадес за неполный сезон в «Валенсии»? Ничего... Хотелось бы добавить — хорошего, но тренер провёл слишком мало времени с командой, чтобы делать поспешные выводы относительно квалификации молодого специалиста. Да, сейчас клуб располагается только на восьмой строчке. Но, во-первых, в Ла Лиге команды идут очень плотно друг к другу в турнирной таблице: от четвёртого лигочемпионского места «Валенсию» отделяют восемь очков. Согласитесь, не самый сумасшедший разрыв, хоть и, скорее всего, для нынешней команды непреодолимый. Во-вторых, тренер проработал очень мало, он, по сути, ещё не успел проявить себя. К тому же поначалу Селадес всё-таки «тащил» «Валенсию», невзирая на то, что получил команду по ходу сезона. Правда, отец полузащитника сборной России Дмитрий Черышев считает, что клуб выехал на багаже предыдущего наставника.

Тот положительный результат, который был в самом начале, — это заслуга Марселино, его высокого мастерства. Команда играла на его багаже. По истечению определённого времени мы увидели подготовку Селадеса и результат этой подготовки, — заявил Черышев-старший NEWS.ru.

Результаты команды стали ухудшаться с февраля и, к сожалению, пауза, вызванная коронавирусом, нисколько не помогла «Валенсии». В десяти турах клуб потерпел пять поражений, трижды сыграл вничью и только дважды выиграл. Со стороны может показаться, что плохой результат стал главной причиной отставки Селадеса, но это не так, уверен испанский журналист Хосе Игнасио Ортега.

Уже несколько недель в испанской прессе шли разговоры о том, что между тренером и игроками сейчас не лучшие взаимоотношения. Один из футболистов совершил несколько грубых ошибок в одном из недавних матчей, после чего тренер обрушился на своего подопечного с критикой на послематчевой пресс-конференции. Так делать нельзя. Такие моменты необходимо обсуждать лично или в раздевалке. Вот одна из ошибок с его стороны. Но самая главная критика была связана со следующим обстоятельством: у «Валенсии» есть отличный состав, который способен играть в нападении, в открытый и атакующий футбол. Селадес же, в свою очередь, достаточно консервативный тренер. Многих в «Валенсии» не устраивал такой стиль игры. Когда у тебя такие игроки, как Родриго Морено, Торрес Ферран, Денис Черышев, нельзя играть в закрытый футбол. Возможно, сейчас не самый подходящий момент для отставки тренера, но видно, что отношения между футболистами и тренером настолько накалились, что невозможно было что-либо исправить, — сказал журналист в беседе с NEWS.ru.

При этом специалист отметил потенциал Альберта Селадеса.

Селадес не показал себя как очень хороший тренер. При этом известно, что у него есть потенциал: он очень неплохо себя проявил, возглавляя сборную Испании (до 21 года). Но до уровня «Валенсии» он пока не дорос. Есть пример молодого Оскара (бывший футболист «Барселоны». — NEWS.ru) в «Сельте». Возможно, Селадесу тоже следовало начать с команды поменьше, — добавил журналист.

Будущее Дениса Черышева

Отставка молодого специалиста в ближайшей перспективе может пойти на пользу как всей команде в целом, так и Денису Черышеву в частности. При Селадесе у россиянина выдался не очень удачный сезон. Не верите нам? Посмотрите на статистику в Ла Лиге.

В сезоне-2019/2020 полузащитник сборной России провёл на поле 784 минуты. Только в трёх матчах он отыграл все 90 минут. На данный момент на его счету один забитый гол и одна голевая передача.

В течение сезона-2018/2019 он провёл на поле 1716 минут, отыграл 9 матчей по 90 минут. Отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Хоть результативных действий было немного, да и вкатывался футболист в предыдущий сезон довольно непросто, в итоге Черышев сумел стать важным игроком в команде Марселино. В противном случае «Валенсия» не выкупила бы его весной прошлого года. Кстати, именно под руководством этого тренера Черышев выдал блистательный первый сезон в «Вильярреале».

АГН Москва/Global Look Press

Можно конечно постараться связать редкие появления Черышева в команде Селадеса с травмами футболиста. Он дважды выбывал в этом сезоне: в ноябре и январе. Однако в общей сложности российский полузащитник из-за своих повреждений пропустил месяц с небольшим. Для примера, в прошлом, более удачном сезоне он также дважды выбывал из строя из-за травм. Тогда на лечение игрок потратил почти три месяца. Поэтому придавать этому значение не стоит. А вот на что нужно обратить внимание, советуют наши эксперты.

Селадес — это закрытый футбол. А Черышев играет, можно сказать, на позиции второго нападающего. Вместе они — несовместимый коктейль. Вины Черышева в том, что он мало появлялся на поле, нет. Здесь виновата система. Для Дениса отставка Селадеса — хорошая новость. В будущем он должен играть больше, — отметил испанский журналист.

Говоря о перспективах Черышева-младшего в «Валенсии», испанский специалист отметил следующее: