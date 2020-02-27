https://static.news.ru/photo/c31c0b0a-5948-11ea-a96d-fa163e074e61_660.jpg Алессандро дель Пьеро Фото: Sydney Low/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший нападающий футбольного клуба «Ювентус» Алессандро дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии из-за коронавируса.

Экс-игроку сборной Италии не удалось посетить ни одно из двух Генеральных консульств РФ в Италии, которые находятся на севере государства — в Милане и Генуе, сообщает Metaratings. Омечается, что он принял решение отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван, где и получил российскую визу на территории Армении.

Журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что он вместе с футболистом отправился из Еревана в Москву.

Ранее сообщалось, что два матча группового этапа женской баскетбольной Евролиги не состоятся из-за вспышки коронавируса несмотря на то, что ранее игры были перенесены из Италии в Словению, писал NEWS.ru.