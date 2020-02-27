Бывший нападающий футбольного клуба «Ювентус» Алессандро дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии из-за коронавируса.
Экс-игроку сборной Италии не удалось посетить ни одно из двух Генеральных консульств РФ в Италии, которые находятся на севере государства — в Милане и Генуе,
Журналист и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что он вместе с футболистом отправился из Еревана в Москву.
Ранее сообщалось, что два матча группового этапа женской баскетбольной Евролиги не состоятся из-за вспышки коронавируса несмотря на то, что ранее игры были перенесены из Италии в Словению, писал NEWS.ru.
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