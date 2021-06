Дания забила ещё два гола в ворота Матвея Сафонова

На 79-й минуте несколько ударов потащил Матвей Сафонов, но не смогли россияне толком выбить мяч, а Андреас Кристенсен пушечным ударом отправил мяч в цель.

Christensen! My word! What a strike. pic.twitter.com/dd7iYXu4Bw

На 82-й минуте фактически точку ставит Йоаким Мехле — укладывает мяч в угол в контратаке.