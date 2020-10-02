ЦСКА узнал своих соперников в Лиге Европы

https://static.news.ru/photo/8ba3b1ac-04a4-11eb-9461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 сыграет в группе K. Соперниками «красно-синих» стали «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Вольфсбергер» (Австрия). Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Ньоне (Швейцария).

ЦСКА — единственный клуб от России, принимающий участие в Лиге Европы. Ранее «Ростов» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своём поле проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы — 1:2 (1:1) и упустил возможность участия в европейском турнире.

По итогам жеребьёвки также объявили лучшего игрока Лиги Европы сезона-2019/20. Им стал нападающий итальянского «Интер» Ромелу Лукаку.

Ранее «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге чемпионов, писал NEWS.ru.