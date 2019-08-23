https://static.news.ru/photo/6cf21564-c670-11e9-aa25-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Светлана Бекетова/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

В рамках чемпионата Чехии российский форвард «Млады Болеслав» Николай Комличенко в воскресенье сыграет с «Динамо» из Ческе Будеёвице.

Его переход пока откладывается. При этом «Млада» хочет продать игрока и снизила цену с €3,5 до €2,8 млн. При этом ЦСКА настроен на аренду с правом выкупа, сообщает « Спорт Бизнес Онлайн ».

Столичный клуб взял паузу в переговорах до начала следующей недели. К нападающему ранее проявляли интерес «Локомотив» и «Спартак».

В сезоне 2018/19 Комличенко провел за «Млада-Болеслав» 32 матча и забил 29 мячей.

Ранее News.ru писал, что главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок.