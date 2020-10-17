ЦСКА обыграл «Динамо» в РПЛ впервые с 2016 года

https://static.news.ru/photo/bebd0370-1158-11eb-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Динамо» завершилась со счётом 3:1. Матч прошёл на стадионе «ВЭБ Арена».

Первый мяч был забит в начале встречи нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым, но главный арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот из-за фола Константина Кучаева. Вскоре «армейцы» были вынуждены заменить защитника Вадима Карпова. На 16-й минуте нападающий «бело-голубых» Владислав Грулев нанёс игроку удар в лицо, за что получил жёлтую карточку.

Счёт был открыт только в начале второго тайма. На 51-й минуте после передачи Чалова Кучаев поразил ворота «Динамо». Через три минуты отличился Чидере Эджуке, которому пасом помог Виктор Васин. На 57-й минуте игрок «Динамо» Николо Моро уменьшил разрыв в счёте.

Третий мяч ЦСКА забил на 67-й минуте, отличился Игорь Дивеев. Под конец встречи «бело-голубые» остались в меньшинстве, поле покинул Роман Евгеньев.

Примечательно, что последний раз в матчах РПЛ ЦСКА выигрывал у «Динамо» 24 апреля 2016 года, тогда встреча завершилась со счётом 1:0.

После матча ЦСКА набрал 22 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице, «Динамо» занимает седьмое место, у команды 17 очков. В следующем туре ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом», а «Динамо» примет «Сочи». Игры пройдут 26 и 24 октября.

NEWS.ru писал, что главным тренером «Динамо» стал немец Сандро Шварц. Специалист пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами. На матче против ЦСКА обязанности главного тренера исполнял Александр Кульчий.