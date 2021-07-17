Чешский тренер назвал позором игру сборной России на Евро-2020

Фото: vk.com/teamrussia

Фанатов московского «Локомотива» попросили убрать баннер во время матча за Суперкубок России с «Зенитом» из-за слова «Кёнигсберг» на нём. Об этом сообщается на странице калининградских фанатов «Локо» в Instagram.

Отмечается, что стюард попросил убрать баннер, несмотря на объяснения фанатов, что он согласован с Российским футбольным союзом и используется уже 11 лет. Стюард признался, что устранить баннер ему приказали правоохранительные...