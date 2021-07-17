Чешский тренер назвал позором игру сборной России на Евро-2020
Александр Чеков
Александр Чеков
16:19, 18 июля 2021
Сборная РоссииФото: vk.com/teamrussia
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На прошедшем чемпионате Европы сильнее всех его разочаровала сборная России. Об этом заявил президент Союза футбольных тренеров Чехии Вернер Личка, пишет iSport.cz.
Россияне показали позорный футбол в игре с датчанами, — цитирует его портал.
Личка сообщил, что разочарование оказалось тем сильнее, что после ЧМ-2018 российская команда выглядела находящейся на подъёме.
Он добавил, что у российских футболистов «определённо больший потенциал, чем то, что они показали на чемпионате Европы».
Понятно, когда команда Северной Македонии не играет высоко, но России ничего не мешает, — отметил тренер.
8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым.
Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, смогла бы певица и актриса Ольга Бузова занять вакантную должность главного тренера сборной России по футболу. По его словам, ей достаточно было зайти в раздевалку и ошарашенные игроки со словами «свят, свят», выбегут на поле, обыгрывая итальянцев, выигрывая у хорватов со счётом 7:0.