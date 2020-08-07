Черышев отказался играть в России

https://static.news.ru/photo/422f0776-d94b-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в российские клубы. Он продолжит выступать в чемпионате Испании.

Как сообщает Superdeporte, предложение 29-летнему российскому футболисту поступали от столичных клубов «Спартак» и ЦСКА. Однако он рассчитывает закрепиться в составе «Валенсии» при новом наставнике Хави Грасии.

В прошедшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Всю свою карьеру он провёл в Испании: играл за «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

Как писал NEWS.ru, в сезоне-2019/20 Черышев провёл на поле 784 минуты. Только в трёх матчах он отыграл все 90 минут. На данный момент на его счету один забитый гол и одна голевая передача. В течение сезона-2018/19 он провёл на поле 1716 минут, отыграл девять матчей по 90 минут. Отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Хоть результативных действий было немного, да и вкатывался футболист в предыдущий сезон довольно непросто, в итоге Черышев сумел стать важным игроком в команде Марселино. В противном случае «Валенсия» не выкупила бы его весной прошлого года.