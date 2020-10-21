Червиченко: «Локомотив» не опозорился, но Смолов выпадал

https://static.news.ru/photo/b8ced5aa-13d4-11eb-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/vk.com

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал игру «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Зальцбурга» (2:2).

Зацепить в гостях ничью очень неплохо, особенно в дебютном матче. В дебютной игре каждая команда старается выглядеть как можно лучше. «Локо» вёл какое-то время активную игру впереди. Конечно, очень обидно, что оба гола случились из-за досадных рикошетов. Однако в целом клуб смотрелся достойно, как и «Краснодар» вчера. «Локомотив» не опозорился, — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также эксперт выделил слабое звено в составе «Локомотива».

У австрийцев получше скорость и помоложе состав. За счёт движения и за счёт того, что Фёдор Смолов выпадал постоянно, австрийцам удалось переломить ход игры во втором тайме. Что было не так со Смоловым? Смолов не давил оборону соперников. Это только кажется, что от нападающего ничего не зависит в обороне собственной команды, но если один человек выпадает, то сопернику становится гораздо легче. Поэтому можно сказать, что Николич угадал с заменами, — отметил Червиченко.

По мнению Червиченко, «железнодорожники» ещё могут побороться за очки в Лиге чемпионов.

«Локомотив», конечно, не «Шахтёр», который отгрузил «Реалу» в первом тайме три гола, но есть надежда, что где-то ещё «Локомотив» способен отстоять очки. Вряд ли с «Баварией» — там шансы вообще равны нулю, но можно побороться в домашней игре против «Атлетико» хотя бы за одно очко, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, футбольная команда «Локомотив» сыграла с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура Лиги чемпионов. Счёт матча составил 2:2.

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на ничью. По его словам, «Зальцбург» должны были ослабить игроки, переболевшие коронавирусом. Но этого не было видно, как и игры «красно-зелёных».