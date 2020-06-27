Чернокожий футболист исключён из клуба за гомофобию

https://static.news.ru/photo/940c9bfe-b9e7-11ea-9e44-fa163e074e61_660.jpg Кристион Джонс Фото: cfl.ca

Чернокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс был исключён из состава команды Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» за гомофобию.

Джонс в своем Twitter заявил о негативном отношении к геям и лесбиянкам. Позже он удалил свою запись, а после этого написал множество сообщений о том, что его неправильно поняли, и он не высказывался против геев.

Мои слова были глубоко обидными, мучительными и служили нулевой цели. Я хочу жить жизнью, свободной от угнетения любого рода. Я искренне извиняюсь. Я ошибался, — написал Джонс.

From Janis Irwin. âThis is an opportunity for growth.â She is absolutely right. My words were deeply hurtful, painful and served zero purpose. I added to the struggle of a community, to live a life free of oppression of any kind. I sincerely apologize. I was wrong. — Christion Jones (@jonessboyy) June 28, 2020

Несмотря на это «Эдмонтон» опубликовал заявление по поводу высказываний игрока, отметив, что футболист выведен из состава команды.

Они пытаются уволить меня сейчас! Чёрный человек, высказывающий своё мнение в Twitter, отвратителен для многих, — заявил Джонс.

They trying to get me fired now!!. A black man giving his opinion on Twitter is sickening for many.



People understand that I donât care about getting fired standing on what I stand on.



An opinion is obligated. — Christion Jones (@jonessboyy) June 28, 2020

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