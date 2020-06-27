Футбол

Чернокожий футболист исключён из клуба за гомофобию

11:59, 29 июня 2020 10
Кристион Джонс Кристион Джонс Фото: cfl.ca

Чернокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс был исключён из состава команды Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» за гомофобию.

Джонс в своем Twitter заявил о негативном отношении к геям и лесбиянкам. Позже он удалил свою запись, а после этого написал множество сообщений о том, что его неправильно поняли, и он не высказывался против геев.

Мои слова были глубоко обидными, мучительными и служили нулевой цели. Я хочу жить жизнью, свободной от угнетения любого рода. Я искренне извиняюсь. Я ошибался, — написал Джонс.

Несмотря на это «Эдмонтон» опубликовал заявление по поводу высказываний игрока, отметив, что футболист выведен из состава команды.

Они пытаются уволить меня сейчас! Чёрный человек, высказывающий своё мнение в Twitter, отвратителен для многих, — заявил Джонс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер назначен спортивным директором немецкого «Штутгарта». В январе 2014-го Хитцльшпергер публично совершил каминг-аут. Игрок признался, что осознание своей гомосексуальности было для него «длительным и трудным процессом».

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