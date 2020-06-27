Чернокожий футболист исключён из клуба за гомофобию

Чернокожий игрок в американский футбол Кристион Джонс был исключён из состава команды Канадской футбольной лиги (CFL) «Эдмонтон Эскимос» за гомофобию.
Джонс в своем Twitter заявил о негативном отношении к геям и лесбиянкам. Позже он удалил свою запись, а после этого написал множество сообщений о том, что его неправильно поняли, и он не высказывался против геев.
Мои слова были глубоко обидными, мучительными и служили нулевой цели. Я хочу жить жизнью, свободной от угнетения любого рода. Я искренне извиняюсь. Я ошибался, — написал Джонс.
From Janis Irwin. âThis is an opportunity for growth.â She is absolutely right. My words were deeply hurtful, painful and served zero purpose. I added to the struggle of a community, to live a life free of oppression of any kind. I sincerely apologize. I was wrong.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший полузащитник сборной Германии Томас Хитцльшпергер назначен спортивным директором немецкого «Штутгарта». В январе 2014-го Хитцльшпергер публично совершил каминг-аут. Игрок признался, что осознание своей гомосексуальности было для него «длительным и трудным процессом».