Станислав Черчесов Станислав Черчесов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в четверг в Бронницах принял участие в торжественной церемонии открытия детского международного турнира «Кубок Игоря Акинфеева».

Также в церемонии открытия приняли участие помощник Черчесова Мирослав Ромащенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщалось ранее, в этом году турнир приобрёл статус международного. В нём примут участие 20 команд (2007 года рождения) из России, Белоруссии, Японии и Чехии. Главным призом победителю будет автобус, писал News.ru.

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