Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в четверг в Бронницах принял участие в торжественной церемонии открытия детского международного турнира «Кубок Игоря Акинфеева».
Также в церемонии открытия приняли участие помощник Черчесова Мирослав Ромащенко и губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщалось ранее, в этом году турнир приобрёл статус международного. В нём примут участие 20 команд (2007 года рождения) из России, Белоруссии, Японии и Чехии. Главным призом победителю будет автобус, писал News.ru.