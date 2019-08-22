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Российский владелец португальского футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков заявил, что матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» воспринимается как борьба за рейтинг УЕФА.

Конечно (матчи воспринимают в Португалии как борьбу за рейтинг УЕФА. — Ред.). Какая-то из стран потеряет одного представителя в еврокубках. Ведь между шестым (Россия, 50.549 очка) и седьмым (Португалия, 48.232)...